شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فارقونا فى 2021 .. وأسرة سمير غانم الأكثر حزنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام استثنائي شهد العديد من الصدمات والأخبار المفجعة، ورحل خلاله عدد من عمالقة الفن في مصر والوطن العربي، بعدما حصد الموت أرواحهم بسبب المرض والتقدم فى العمر، ليعيش الوسط الفني حالة حزن شديدة، ويدخل الألم قلوب أسر الفنانين ولعل أسرة سمير غانم الأكثر حزنا هذا العام بعد فقدان النجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز فى نفس العام .

سمير غانم

توفى الفنان سمير غانم فى 20 مايو عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19. دون أن تعرف زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التى فارقت الدنيا إثر نقلها هى الأخرى إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وذاعت شهرة سميرغانم من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثى أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضى فى مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.

وتمتعت فرقة ثلاثى أضواء المسرح، التى كانت تضم الممثلين الضيف أحمد وجورج سيدهم، بشعبية كبيرة فى الستينيات من القرن العشرين.

وقدمت الفرقة الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، كما شاركت فى أعمال لكبار نجوم السينما المصرية، مثل فريد شوقى وحسن يوسف، وذلك حتى انفصال الفرقة عقب وفاة الضيف أحمد، الذى كان وراء تأسيسها، فى عام 1970.

وشملت مسيرة سمير غانم الفنية أفلاما مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"أذكياء لكن أغبياء"، ومسرحيات مثل "المتزوجون" و"الأستاذ مزيكا"، ومسلسلات مثل "حكاية ميزو" و"الكابتن جودة".

دلال عبد العزيز

فى 7 أغسطس توفيت الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا. لتلحق برفيق عمرها سمير غانم.

وكان هناك جنازة مهيبة حضرها نجوم الفن من جميع الأجيال لتوديع دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير، وزحام شديد من قبل محبيها وأقاربها ومشاهير الفن

قدمها المخرج نور الدمرداش لأول مرة فى مسلسل (بنت الأيام) عام 1977 بطولة محمود مرسى وكريمة مختار ونعيمة وصفى لكن عائلتها أصرت أن تنتهى من دراستها الجامعية قبل أن تحترف التمثيل.

بعد التخرج من الجامعة عادت مرة أخرى للتلفزيون حيث التقت مع الممثل جورج سيدهم فى أحد المسلسلات ورشحها لبطولة مسرحية (أهلا يا دكتور) مع صديق عمره سمير غانم.

تزوجت بعد هذه المسرحية من غانم الذى كان يكبرها بنحو 20 عاما وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين هما الفنانتان دنيا وإيمى سمير غانم.

قدمت على خشة المسرح العديد من الأعمال منها (فخ السعادة الزوجية) و(هالة حبيبتي) و(فارس وبنى خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(حب فى التخشيبة) و(جوازة طلياني).

وفى التلفزيون، اشتهرت بدور "نجاة" فى مسلسل (ليالى الحلمية) ومن بعده مسلسلات (لا) و(للعدالة وجوه كثيرة) و(حديث الصباح والمساء) و(الناس فى كفر عسكر) و(ابن الأرندلي) و(حق ميت) و(الهروب) و(سابع جار) و(فلانتينو) و(فى بيتنا روبوت).

أما فى السينما فشاركت فى عشرات الأفلام منها (يا رب ولد) و(بئر الخيانة) و(بنات حارتنا) و(البوليس النسائي) و(صراع الزوجات) و(النوم فى العسل) و(مبروك وبلبل) و(أسرار البنات). ومع تقدمها فى العمر برعت فى تقديم دور الأم بصورة غير نمطية فى أفلام مثل (آسف على الإزعاج) و(لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية) و(قلب أمه) و(البدلة)، وكذلك فى مسلسل (ملوك الجدعنة)، آخر أعمالها.

وحيد حامد

فى ثانى أيام عام 2021 استيقظ الوسط الفنى على فاجعة كبيرة، برحيل المؤلف وحيد حامد الأمر الذى أحزن محبيه وتسبب فى جرح لكل العاملين فى الوسط الفنى ممن عملوا معه أو حتى كانوا من محبيه واكتفوا بدور المتفرج، بعدما ساهم فى الفن المصرى بصورة كبيرة وكان اسمه أهم عوامل نجاح أعماله.

كان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه بالدورة قبل الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى حملت رقم 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهم.

وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

الفنانة سهير البابلى

وفى 21 نوفمبر توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ولدت سهير البابلى فى 14 فبراير 1935 فى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت فى مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلى الموهبة فى سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى فى نفس الوقت، الأمر الذى كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذى تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة، لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

يوسف شعبان

فى 28 فبراير توفى الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

يوسف شعبان ولد فى حى شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس فى كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذى نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل فى الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو فى السنة الثالثة؛ لكى يلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية الذى تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتى مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها. وكانت آخر أعماله مسلسل "ملوك الجدعنة" أمام مصطفى شعبان وعمرو سعد.

عزت العلايلي

توفى، فى الخامس من فبراير أحد أهم رموز الزمن الجميل، الفنان القدير عزت العلايلى، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد رحلة عطاء فنية طويلة.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فىعام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".

هادى الجيار

فى 10 يناير من عام 2021 توفى الفنان هادى الجيار وذلك عن عمر ناهز 71 عاما.متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

هادى الجيار فنان كبير يحمل تاريخا ثريا يتجاوز 50 عاما، منذ بدء حياته الفنية بالسبعينيات، لفتت موهبته أنظار أساتذته بالمعهد العالى للفنون المسرحية، كان دوره بمسرحية مدرسة المشاغبين "وش الخير" عليه بعدها انطلق لتقديم مسيرة زاخرة.

ولد الفنان الراحل هادى الجيار يوم 15 أكتوبر 1949 ملامح وجهه تعبر عن أبناء الطبقة الوسطى من المصريين، سواء ارتدى جلبابا ليؤدى أدوار الفلاح والصعيدى والمعلم ابن البلد أو ارتدى قميصا وبنطالا ليعبر عن حال الموظفين والمثقفين والعمال.

له علامات فى تاريخ الدراما المصرية منها: المال والبنون وسوق العصر وأبناء ولكن والعصيان والوجه الآخر وكفر دلهاب وسلسال الدم.

ولم يمهله القدر ليشاهد آخر أعماله بموسم رمضان "الاختيار 2"، وتوفى فى 10 يناير الماضى تاركا مكتبة فنية للأجيال القادمة.

الفنان أحمد خليل

توفى صباح يوم 9 نوفمبر، الفنان أحمد خليل، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 80 عاما.

الفنان الراحل أحمد خليل، هو ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1965، وتم تعيينه معيدا والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات "يا طالع الشجرة"، "ياسين وبهية"، و"حب تحت الحراسة"، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم "3 وجوه للحب"، "زهور برية"، و"التلاقي".