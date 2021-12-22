شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري ترقص مع صديقاتها على "دورك جاي" لويجز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية هند صبري جمهورها بفيديو جديد لها، ظهرت وهي ترقص مع صديقاتها في المنزل على أنغام أغنية الفنان ويجز "دورك جاي"، ونشرت هند الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"دورك جاي"، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشره، وحرص عدد من النجوم التعليق عليه، منهم النجمة مني زكي وعلقت بمجموعة قلوب.



هند صبري مع صديقاتها



هند صبري

وكانت هند صبري، قد شاركت جمهورها منذ أيام، بإطلالتها من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "شكرا جدة على هذه الأيام الجميلة لمسنا فيها طيبة أهل البلد، وشهدنا ولادة مهرجان سينمائى دولى واعد".

وتألقت هند صبرى فى حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى دورته الأولى، ونشرت صورا لإطلالتها بالحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بجامبسوت مميز من تصميم المصمم العالمى إيلى صعب.

وقالت الفنانة هند صبرى، خلال محاضرتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائى، إن أول يوم تصوير لها فى فيلم "عمارة يعقوبيان" كانت متوترة، فـ عادل إمام له كاريزما وشعرت بالمسئولية أمامه، خصوصا أنه لم يكن يعرفنى أحد وقتها فى مصر سوى 5 أفراد، وشعرت أيضا بالتوتر أمام محمود عبد العزيز فى فيلم إبراهيم الأبيض.

وأشارت هند صبرى إلى أن الثقافة قاسم مشترك بين كل العرب ومصر، تحديدا من يحب يسمع أم كلثوم ومن يُرد أن يضحك يشاهد مسرحية شاهد مشافش حاجة والواد سيد الشغال، فحضارتنا مبنية على ثقافة مشتركة ومصر منبع الثقافة.