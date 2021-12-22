شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسي يحذف 10 أغنيات من قناته بعد اعتزاله.. ويؤكد: لم أقل الفن حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أدهم نابلسي حذف 10 أغاني من قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتي حققت ملايين المشاهدات في وقت سابق، وذلك عقب قراره إعلان اعتزاله الفن، لافتا إلي إنه يسعي بالوقت الحالي لحذف باقي الأغنيات المتبقية.

وعن الضجة المصاحبة لاعتزاله الغناء، قال النابلسي في تصريحات لقناة أردنية إنه تحدث عن شيء يخصه هو فقط بأنه لم يكن مرتاحا وإنه مثل أي شخص يعمل بأي مجال ولا يشعر بالراحة به، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال في هذا المجال، ولكن كلامه تم تفسيره بأكثر من طريقة، ومنها اتهامه بانه حرم الفن، مؤكدا انه غير مؤهل للحكم بهذه الأمور، قائلا :"أنا لا مفتي ولا شيخ .. أنا بني أدم بغلط وكنت بحكم علي نفسي".

وأوضح نابلسي أنه خلال عدة أشهر سيتمكن من إزالة كل ما قدمه من قناته على موقع يوتيوب، لكن باقي المنصات ليست بيده، موضحا أنه يحضر للجمهور عودة أخرى له بصورة ستلقى إعجابهم.

وأكد أنه يسعى لإصلاح تفاصيل حياته، وتقييم نفسه بصورة مستمرة، وحرية الرأي تكفل لكل شخص حقه في رؤية الأمور بطريقته.

وأختتم النابلسي كلامه انه يحترم الجميع ولم يتحدث عن أحد، وانه لم يرد على الانتقادات لانه يحترم رأي كل شخص، وأن لكل أحد حرية التعبير عن رأيه، مشيراً إلى انه يشعر بسعادة كبيرة بسبب رد فعل الجمهور حول قراره بالاعتزال.