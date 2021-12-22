محمد رمضان ينشر فيديو من حفله بالعراق: "مش لابسين واقي ولا خايفين من حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من حفله الأخير بالعراق، موجها التحية لجمهوره.

وفي الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يقول على خشبة المسرح لجمهوره العراقي: "أهي بغداد مش لابسين واقي ولا خايفين من حاجة".

وعلّق رمضان: "كل الحب لجمهوري الأصيل الغالي.. ثقة في الله نجاح".

أحيا النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا على مسرح سندباد لاند، فى العاصمة العراقية بغداد، حضره عدد كبير من الجمهور العراقي الذي احتفى بأغانيه، وذلك يوم 10 ديسمبر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، مع نجمي المغرب ريد وان ونعمان بلعياشي.

بينما آخر مسلسلاته "موسى" مع سمية الخشاب والذي عُرض في موسم رمضان الماضي.