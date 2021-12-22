رشوان توفيق عن دوره في "أوضة وصالة": الحدوتة حلوة والكتابة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان القدير رشوان توفيق على دوره في حكاية "أوضة وصالة" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4" والتي جسد فيها شخصية عم "شتا".

وقال توفيق في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "إنه دور كوميدي قريب لقلبي والفضل يعود للكاتب عمرو محمود ياسين وهو كاتب متميز ومهذب بالاضافة لدور المخرج عصام نصار، والحدوتة كلها كانت حلوة".

كما كشف الفنان مفأجاة بشأن البيجامات التي ارتداها في العمل، وقال: "إنها قديمة وموجودة ومكوية في الدولاب منذ سنوات طويلة، ودي بجامات كاستور".

تابع: "عمرو ياسين كتب شخصية تحمل في طياتها جانب صوفي حيث تتطرق لفكرة الاستقراء عبر الرؤى والأحلام وفكرة الرحيل والإحساس به قبل وقوعه، مشيدًا بالمشاعر الإنسانية التي حملها المسلسل في طياته".

اختتم: " كتابة رائعة بها جانب صوفي ومشاعر إنسانية تكفي لخروجه بهذا الشكل الجميل".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.