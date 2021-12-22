سلوى عثمان: الغنى هو غنى الإنسان في مشاعره مش بفلوسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أشادت الفنانة سلوى عثمان، بـ "حدوتة مريم" ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، واصفة إياها بأنها "ورقها كويس".

قالت عثمان خلال حوارها إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC" إنه حين يكون هناك سيناريو جيد فسيقوم كل شخص بدوره وسيجتهد فيه.

تابعت: "المخرج لما يكون كويس بيكون شايف ناس موهوبة شغالة معاه، والممثل هيشتغل بمزاج أكتر وعلشان كده يبدع أكتر والمخرج هيكون سعيد بهذا الأمر".

لفتت إلى أن أي طفل يتعرض لاضطهاد في أي منزل قرر تبنيه عليه أن يعود إلى دار الرعاية فورًا ولا ينتظر أي معاملة سيئة قد تؤثر عليه مستقبلًا في حياته.

أوضحت أن "حدوتة مريم" ترصد وتناقش قضية إنسانية هامة وهي قدرة الإنسان البسيط على أن يكفل أي طفل يتيم ولا يشترط أن يكون الإنسان غني بالأموال كي تمكن من كفالة يتيم.

شددت على أن "حدوتة مريم بتبين قد إيه الغنى هو غنى الإنسان في مشاعره مش بفلوسه".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.