أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب صورًا لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جانا في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة من داخل منزلها، ممسكة بـ"كرة" كبيرة.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها أبنائه: "جنا"، "كنزي"، و"عبدالله".

ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 30 ديسمبر المُقبل، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.