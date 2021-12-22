شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود ينشر البرومو الرسمى لفيلمه الجديد The Royal Treatment والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى المصرى مينا مسعود، عن البرومو الرسمى الأول لفيلمه الرومانسى الجديد The Royal Treatment، مؤكدا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أن عرض الفيلم يوم 20 يناير 2022 بجميع أنحاء العالم.

فيلم The Royal Treatment يصنف دراما رومانسى، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة لورا مارانو ومينا مسعود، وشهد الفيلم الجديد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا التي أسفرت عن تأثيرات كبيرة في صناعة السينما.

ويستعد مسعود لإعادة تمثيل دوره الرئيسى فى الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى سيقوم بإخراجه جي ريتشى، جنبا إلى ذلك يستعد مينا مسعود لبطولة الفيلم المصرى الجديد "فى عز الضهر".

وقد حقق فيلم مينا مسعود Aladdin رواجا كبيرا، وهو قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليونا و559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و695 مليونا و134 ألف دولار أمريكى حول العالم.

من ناحية أخرى اختير النجم العالمى المصرى الأصل مينا مسعود ضمن قائمة أجمل 100 وجه فى العالم للرجال، وفقًا لما نشره الحساب الرسمى لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر موقع "إنستجرام"، في المسابقة التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى، لينافس العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة حول العالم.