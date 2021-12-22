أحدث صور لـ غادة عبدالرازق مع زوجها على متن طائرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بصور لها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "غادة" وزوجها "هيثم" في الصور على متن طائرة في أحدث ظهور لهما، وعلقت قائلة: "مسافرة مع حبيبي".

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبدالرازق مسلسل لحم غزال الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021

وشاركها في بطولة العمل: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أجمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، خالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد سلامة.