"الخميس.. كارول سماحة ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "CBC"، عبر موقع "إنستجرام" صورًا من كواليس الحلقة، وعلق: "حلقة مميزة كلها غناء وسلطنة، مع النجمة الجميلة كارول سماحة، يوم الخميس الساعة 9 مساءًا في معكم منى الشاذلى".

جدير بالذكر أن الفنانة كارول سماحة، كانت قد طرحت مؤخرا أغنية "يا شباب يا بنات" وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.