دنيا سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها بعد أدائها مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم بعد أدائها مناسك العمرة.
ونشرت دنيا صورة لإيمي، عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "ربنا يتقبل منك، بحبك أوي".
ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء أدائها مناسك العمرة.
وظهرت إيمي في الفيديو مرتدية عباءة وحجاب، والتزمت بارتداء "الكمامة" وفقًا للإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.