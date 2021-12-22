شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى حفلاً غنائيًا فى دبى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة الأردنية ديانا كرزون، حفلاً غنائيًا في دبى غدا الخميس 23 ديسمبر، ومن المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

ورزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان".

وتزوج العمرى وديانا يوم 14 سبتمبر الماضى، فى حفل زفاف بسيط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا، وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى فى زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.



ديانا كرزون

يذكر أن أخر أغنيات المطربة الأردنية ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على وقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".