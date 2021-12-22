نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنتها هاڤن: “زيحوا من الدرب”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حسابها على “تيك توك” ظهرت فيها وهي ترقص مع ابنتها هافن.

واشادت نادين نسيب نجيم بمهارة ابنتها في الرقص من خلال التعليق على الفيديو حيث كتبت: “عملتلي صف رقص اليوم ???????? وبس هاڤن تبلش ترقص زيحوا من الدرب بتبطل توقف وأكيد هيي اشطر مني ???? يؤبرني قلبها و نعومتها الله يحميها يا رب ????????”.

وأشاد المتابعون بجمال ابنة نادين نسيب نجيم، خصوصاً أنها تشبه والدتها إلى حد كبير، وأنها النسخة الشقراء منها، كما أكدوا على ملامحها الناعمة مشيرين إلى أنها قد تصبح عندما تكبر وبسهولة ملكة جمال لبنان كوالدتها.