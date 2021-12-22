سعد لمجرد يشعل حفله الغنائي في القرية العالمية بدبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا المطرب المغربي سعد لمجرد حفلًا غنائيًا، مساء أمس الثلاثاء، في القرية العالمية بدبي.

ونشر موقع "Et بالعربي" مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق الحساب الرسمي: "من أجواء حفلة سعد لمجرد في القرية العالمية قبل قليل".

وظهر لمجرد في الحفل وهو يرقص ويغني وسط حضور جمهور كبير من معجبيه بمدينة دبي الإماراتية.

جدير بالذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد، أغنيته "السهرة صباحي" التي تجمعه بالنجم التونسي صابر الرباعي والموزع الموسيقي ريدوان، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 10 يوليو الماضي.