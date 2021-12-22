كريم محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه بعقد قرانه.. بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان كريم محمود عبدالعزيز شقيقه الفنان محمد محمود عبدالعزيز بعقد قرانه.

ونشر كريم صورة تجمعه بشقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك، لقد هزمنا من أجل هذه اللحظة".

ليرد محمد محمود عبدالعزيز على تهنئة شقيقه قائلا: "حبيبي وابني وأخويا ربنا يخليك ليا، لقد حان الوقت".

وأعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، عقد قرانه رسميا، ووجه رسالة مؤثرة إلى والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

نجل الساحر نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من عقد القران، وكتب: "رسالة الى أبى الغالى: أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم أن حضرتك مبتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا".

وتابع: "رسميا مستر أند مسز عبدالعزيز، اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعاً وقانوناً أمام الله وأمام الجميع".

استكمل: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. اللهم اكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أي شر وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف أنه خير لنا فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب وما تجود به علينا أفضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا".

واختتم: "دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعاً إن شاء الله، شكر خاص لتصوير وإخراج ابنى البكري وأخي الأصغر كريم محمود عبدالعزيز".

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز قد أعلن في 25 أغسطس الماضي، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى "سارة".