بالصور.. نجوم الفن في حفل زفاف ابنة ماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان ماجد المصري، بزفاف ابنته الكبرى "ماهيتاب" على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة "المصري" فرحته بابنته، من بينهم: إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي، مصطفى قمر، حلمي عبدالباقي، الإعلامي طارق علام.

وكان الفنان ماجد المصري قد أعلن منذ أيام عقد قران ابنته، في أجواء عائلية داخل منزله، بحضور الأهل والأقارب.

وظهر "المصري" في عدد من الصور وهو يبكي بعد عقد القران، كما تبادل رواد مواقع التواصل الاجتامعي صور للعروس وهي تبكي وتحتضن والدها.