شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مارفل: بدأنا العمل على جزء جديد من Spider-Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس شركة مارفل كيفن فيج، بدء العمل على الجزء الجديد من فيلم Spider-Man، وذلك بالتزامن مع وصول فيلم Spider-Man: No Way Home إلى دور العرض يوم 15 ديسمبر الجارى بـ دور العرض المصرية، و 17 ديسمبر بـ دور العرض حول العالم.

حيث صرح فيج قائلا :" لقد بدأنا ان وزملائى من شركتى ديزني وسوني تطوير قصة الجزء الجديد من سلسلة الأفلام، لأنني لا أريد أن يشعر متابعى السلسلة بأى انفصال عن قصة السلسلة بسبب ابتعاد طرح الإجزاء".

أشار فيج إلى أن الخلاف البسيط الذى حدث بين شركتى مارفل وسنى في عام 2019، أدى إلى بعض من الشائعات أنه لن يكون هنالك أي أجزاء جديدة من سلسلة سبادير مان.

كما كشف الممثل الشاب توم هولاند بطل الفيلم الجديد Spider-Man: No Way Home، الذى وصل دور العرض يوم 15 ديسمبر الجارى في مصر، و17 من نفس الشهر في دور العرض بالولايات المتحدة، ما يتمناه عن مستقبل شخصية سبادير مان.

وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، صرح هولاند قائلاً: "أنا ممتن جدًا لشركتى مارفل وسوني لمنحى فرضة للاستمرار منذ عام 2016، لـ لعب الشخصية في سلسلة أفلام مارفل Avengers، ومن ثم لعب الشخصية منفردة بـ 3 أفلام إلى الآن".

وأضاف هولاند: "ولكننى أود أن أعطى بيتر باركر مستقبل جديد، او مختلف على الأقل، حيث يمكن إضافة بعض التفاصيل الجديدة إلى الشخصية، وأنا أتمنى ذلك لأننا لدينا 3 شخصيات لعبوا شخصية سبادير مان ب، نفس الطريقة التي لم تتغيير".

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.