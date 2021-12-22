أدهم النابلسي يوضح “سوء التفاهم” الذي سببه اعلان اعتزاله.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 02:46 صباحاً - رد الفنان الاردني أدهم النابلسي على الجدل الكبير الذي أثاره اعلان اعتزاله مؤكدا انه لم يتطرق بأي شكل من الاشكال الى الحديث عن الحلال والحرام في الفيديو الذي بثه حول الاعتزال.

وقال أدهم النابلسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نبض البلد” على قناة “رؤيا” الاردنية، “انا ما حكيت لا كلمة حلال ولا حرام ولا حكيت عن اي شخص انا حكيت عن نفسي وانا لا شيخ ولا مفتي لأحكي بهذه الامور”.

وتابع “انا بني ادم بغلط وكل واحد بقيم نفسه ويحكم على نفسه وانا كنت احكم على نفسي مع احترامي لجميع الناس فيمكن هذا سوء التفاهم الذي صار”.

يشار إلى أن الفنان المعتزل من مواليد 20 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام 1993، كما أنه تزوج بعد مشاركته في برنامج المواهب الشهير ”ذا إكس فاكتور“ من حب طفولته التي تصغره بأربع سنوات.

وكان قد اثار اعلان أدهم النابلسي اعتزاله موجة كبيرة من الجدل ففي حين قام الكثيرين بدعم قراره مؤكدين انه حرية شخصية قام الاخرين بانتقاد تلميحاته التي أشارت بأن طريق الفن لا يرضي “رب العالمين”.