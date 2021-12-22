شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق: بعد وفاة زوجتى ذهبت للقبر وكلمتنى قائلة: "بتوحشنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، الفنان رشوان توفيق، وتحدث خلال الحلقة عن مسيرته الفنية، وعلاقته بزوجته وأبنائه.

وعبر رشوان توفيق خلال الحلقة عن اشتياقه لزوجته الراحلة قائلا: "افتقدها للغاية.. بعد وفاتها بأسبوع رحت قبرها لقيتها بتكلمنى ، ملحقتش أفهم إلا كلمة واحدة "بتوحشنى".

وأضاف رشوان توفيق: "كل يوم أقول يارب أكرمتنى كثيرا ، وأتمنى أن تكون بتحبنى، ولا تحرمنى من النظر إلى وجهك العظيم".

وفى وقت سابق قال الفنان رشوان توفيق، تعليقا على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي: "اللي شوفته ما كان خاطر في بالي، وأنا راجل عايش جنب الحيطة".

وتابع الفنان رشوان توفيق، "اللى حصل لى دا أخذنى، بقيت مش مصدق نفسى من استقبال الحاضرين في المهرجان، وطول ما أنا ماشي بقول مش عارف أشكر نعمك عليا ازاي يا رب".

وقدم الفنان رشوان توفيق، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووصفها بالفنانة الرقيقة.