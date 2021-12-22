شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين أمام هانى سلامة فى مسلسل "قلب واحد" رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على مسلسل "قلب واحد" أمام النجم هانى سلامة تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، لتلتحق بأسرة العمل التي انضم لها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وتواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.

وتنتظر ميرهان حسين عرض مسلسل "أنا وهى" على قناة CBC خلال الأيام المقبلة، والعمل بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول ومحمد ثروت ومحسن منصور، سلوى محمد على، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبرى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق متصل، تواصل ميرهان حسين حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام" المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة، وهو بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وإخراج عادل أديب.

ويعرض لميرهان حسين حالياً على إحدى المنصات، مسلسل "ستات بيت المعادى مأخوذ من السلسلة الكوميدية العالمية "Why Women Kill"، بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبرى فواز، يوسف عمر، سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.