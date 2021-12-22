نادين نجيم أنيقة ونادية الجندي بـ"الكاجوال".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى

نشرت الفنانة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأبيض، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها من داخل سيارتها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.