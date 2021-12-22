قبل طرحه بالسينمات.. إذاعة أغنية فيلم "الكاهن" علي إذاعة "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت إذاعة "نجوم أف.إم" في بث أغنية فيلم "الكاهن" وذلك قبل طرحه بالسينمات، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وتغنيها المطربة نهال نبيل، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع خالد نبيل، راب محمود عزب، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم 29 ديسمبر الجارى

فيلم "الكاهن" من بطولة: محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، إياد نصار، درة، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن قدم العام الماضى فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع