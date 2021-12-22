أكاديمية البحث العلمي وجيمناي تدعمان 30 مشروعا سينمائيا وإبداعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في ظل الاهتمام العالمي الواسع بالابتكارات الإبداعية المتنوعة في أفريقيا وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاقية شراكة مع جيمناي أفريقيا لتأسيس حاضنة أعمال مشتركة في مسار"السينماتك" وهو البرنامج المعني بإدخال التكنولوجيا في صناعة السينما بهدف الاستفادة من الأفكار الشبابية المبتكرة من مجال ريادة الأعمال.

وقال عدلي توما المسئول عن مسار "السينماتك" إن الاتفاقية تأتي بتمويل من برنامج الشراكة الدنماركية العربية والبنك الإفريقي للتنمية لدعم 30 شركة مصرية ناشئة في مجال الصناعات الإبداعية والسينماتك لمدة 6 أشهر يتم خلالها مساعدة أصحاب المشاريع على تطوير أفكارهم ومهاراتهم عن طريق ورش ودورات تدريبية متنوعة ويتم تنفيذها بالتنسيق والتواصل والتعاون الوثيق مع جهات وزارية وحكومية وبحثية.

وكان الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية قد وصف الاتفاقية في المؤتمر- الذي عقد قبل أسبوعين- بأنها مبشرة بالعديد من الأفكار المتطورة مستعرضا العديد من المبادرات الناجحة القائمة على أسس علمية وتسويقية تخدم القطاعات الوزارية المختلفة.

يذكر أن توما قد مثل مصر في القمة الدولية "مرسيليا مركز الابتكارات الناشئة بين أوربا وأفريقيا" والتي انتهت فعالياتها منذ يومين، وأقيمت تحت رعاية الرئيس الفرنسي "ماكرون" بهدف جذب المستثمرين والشركات الناشئة الإفريقية والنظم البيئية الرقمية الناشئة لتعزيز صورتهم الدولية وتطوير علاقاتهم التجارية وتسريع تأثيرهم على نطاق عالمي في حضور أكثر من ألفي مشارك ومائتي متحدث يمثلون اثنان وسبعون دولة.

وأنهى مشاركته في الاجتماعات المرافقة للقمة التي تنظم سنويا وتعد الأكبر لقادة التكنولوجيا الإفريقية والأوروبية بتوقيع اتفاقية شراكة مع "مونازيما ايمرجنج فاللي" المنظمة للقمة لتمثيلهم كذراع في السوق المصري والشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الصناعات الإبداعية، وإنجاز مشروعات مشتركة تحت مظلة السينماتيك.