أول تعليق من أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان الأردني أدهم نابلسي، على الانتقادات التي وجهت له، بعد إعلانه اعتزال الفن، واتهام البعض بأنه وصف الفن بـ"التحريم".

وقال أدهم نابلسي في مداخلة هاتفية لقناة "رؤيا" في أول تعليق له: "حاولت أشرح كل اللي عندي بالفيديو، ولكن الكلام بيتاخد بأكثر من طريقة، ما حكيت كلمة حلال أو حرام أو شخص، أنا كنت بحكي عن حالي وأنا مش شيخ يعني".

وأضاف: "ولكن وضحت أني منذ دخولي المجال ده وأنا مش مرتاح بهذا المجال، ممكن واحد يكون بيشتغل في محل أو غيره وحاسس أنه مش مرتاح في حياته، فيقرر يغير من ده، وأنا عندي شغلات في حياتي حسيت إن أنا ممكن أصلحها، كنت بحكي عن نفسي مش الناس، وكل الناس خير وبركة".

وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، الإثنين، ونشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".