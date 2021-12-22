“مش خالصة”.. أغنية تجمع نجمي الراب المصري “ويجز” والمغربي “طوطو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجمع منصة بث الموسيقى العالمية “ديزر” نجمي الراب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، المصري “ويجز” والمغربي الجراند طوطو من خلال أغنية «مش خالصة» المشتركة والتي تم تسجيلها في الدار البيضاء في المغرب.

وقالت “ديزر” في بيان صحافي أمس الثلاثاء، إن التعاون بين ويجز وطوطو يأتي في إطار دعم النجوم الشباب من الجيل الحالي والمزج من بين الثقافات المتنوعة، وكذلك استمراراً في مواصلة استراتيجية ديزر السباقة لدعم الفنانين

وأشارت إلى أن هذا العمل يأتي كتعاون مشترك ما بين “ديزر” المنصة الموسيقية التي نشطت بشكل ملفت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2019 وشركة تكوين للتوزيع الرقمي التي تقترب من تدشين علامتها التجارية الجديدة (تكوين للإنتاج الرقمي) مطلع العام الجديد.

وطبقا للبيان، تصدر الفنانان قائمة فوربس لنجوم الموسيقى في العالم العربي، والتي تشمل 50 انجح مغني وفرقة موسيقية لـ 2021.