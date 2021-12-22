شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق عن دور "شتا" في أوضة وصالة: الشخصية عجبتني ..فيها رومانسية ومشاعر إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان القدير رشوان توفيق على دوره في حكايات العمل "أوضة وصالة" في شخصية عم "شتا"، قائلاً: "دور كوميدي قريب لقلبي والفضل يعود للكاتب عمرو محمود ياسين، وهو كاتب متميز ومهذب، بالاضافة لدورالمخرج عصام نصار".

وأضاف في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON:"الحدوتة كلها كانت حلوة".

وفجر توفيق مفاجاة، أن البجامات التي إرتداها في أدء العمل قديمة، وموجودة، في الدولاب لديه منذ سنوات طويلة، قائلاً: "البجامات دي بجامات" كاستور" ومكوية ومحطوطة في الدولاب من سنوات طويلة".

تابع : "عمرو ياسين كتب شخصية تحمل في طياتها جانب صوفي، حيث تتطرق لفكرة الاستقراء عبر الرؤى والاحلام، وفكرة الوحي والاحساس به قبل وقوعه ،"مشيداً بالمشاعر الانسانية التي حملها المسلسل في طياته، قائلا : "كتابة رائعة بها جانب صوفي ومشاعر إنسانية تكفي لخروجه بهذا الشكل الجميل ".

ورداً على سؤال الاعلامية الحديدي حول أن عمر الشخصية لم يتجاوز خمس حلقات حتى وفاتها في أحداث المسلسل، رغم أنه معتاد على الاعمال ذات الجزئين على 30 حلقة، قال : " سعيد بيهم جداً رغم كونهم خمس حلقات خاصة أن الاجواء التي إكتنفت تصوير الأحداث كانت جميلة جداً".