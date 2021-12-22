شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Death on the Nile الجديد قبل عرضه فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والأكشن Death on the Nile عن الملامح الاولي للعمل السينمائي المنتظر عرضه منذ فترة طويلة وتعرض للكثير من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا التي أجبرت شركات الإنتاج على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووقف بعض عمليات التصوير.

وأزالت الشركة المنتجة للفيلم الستار عن الملامح الأولى للفيلم الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية جال جادوت، ومن ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وهو الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

فيلم Death on the Nile وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جال جادوت، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.