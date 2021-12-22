شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يبارك لشقيقه على كتب الكتاب.. اعرف قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره بصورة تجمعه مع شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته المغربية، بعد عقد قرانهما، وكتب على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: " لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، وسرعان ما حصدت الصورة تعليقات متابعيه الذين حرصوا على تهنئة شقيقه بعقد القران.



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه

أعلن النجم محمد محمود عبد العزيز، زواجه رسميا، حيث وثق عقد زواجه فى فرنسا، بحضور شقيقه كريم، معربا عن سعادته بهذه الخطوة، موجها رسالة إلى والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: "أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم ان حضرتك ما بتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا".