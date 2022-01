شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية لمسلسل The Wheel of Time بعد عرضه على أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن حصول مسلسل الإثارة والخيال The Wheel of Time، على تقييمات إيجابية عالية، ليتربع علي عرض أكثر المسلسلات مشاهدة عبر المنصة الأمريكية أمازون، بعد أيام من طرحه في حلقاته الأولي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المسلسل الجديد سجل 1.16 مليار دقيقة مشاهدة خلال أسبوع، مما يجعلها أكثر المسلسلات الأصلية مشاهدة على البث منذ عام 2020، لتكسر الرقم القياسي الذى حققه مسلسل Hunters.

مسلسل The Wheel of Time المستوحى من أكثر الكتب مبيعًا لـ الكاتبة روبرت جوردان، وتم بيع أكثر من 90 مليون نسخة وهو الذى يحمل نفس الاسمThe Wheel of Time ، وتدور أحداث القصة في عالم ملحمي مترامي الأطراف حيث يوجد السحر ولا يُسمح إلا لبعض النساء بالوصول إليه.

وتتبع القصةMoiraine ، وهي عضوة في منظمة قوية التي تضم جميع النساء، وتدعىAes Sedai ، ولكن تقرر Moiraine الشروع في رحلة خطيرة تمتد عبر العالم مع خمسة شبان وشابات، بعد أن تنبأ أحدهم بأنه التنين الذي يولد من جديد، والذي إما سينقذ البشرية أو يدمرها.

مسلسل The Wheel of Time الجديد من بطولة كل من روزاموند بايك، جوشا سترادوفسكي، ماركوس رذرفورد، زوي روبينز، صوفي أوكونيدو، بارني هاريس، مادلين مادن، كاي الكسندر، ميجيل الفاريز.

كما كشفت ممثلة هوليود روزاموند بايك، عن سر حول المكان الذي تضع فيه جوائزها، وذلك أثناء حوارها مع المذيعة الين، حينما تطرقت إلى فوزها بجائزة جولدن جلوب الأخيرة كأفضل ممثلة عن دورها بفيلم "I Care a Lot"، حيث أكدت أنها دفنت الجائزة فى حديقة منزلها، رداً على سؤال إلين، حول المكان الذي تخزن جوائزها فيه.

وأضافت روزاموند بايك، مازحة خلال حوارها مع إلين، أنها بعدما ترحل عن الدنيا تتمنى لساكنى منزلها أن يجدوا الجائزة بشغف، لأنهم بالتأكيد سيرونها بمثابة كنز مفقود حينما يحفروا ويكتشفوها تحت التراب، كما أكد الممثلة الشهيرة أنها لم تقم بالأمر للمرة الأولى مع جائزة جولدن جلوب، حيث دفنت أكثر من جائزة فى حديقة منزلها.

وتابعت بايك، أنها لم تكن تتوقع الفوز بالجائزة الأخيرة ضمن فعاليات جولدن جلوب، كاشفة عن أن أغلب الترشيحات الأولية لم تكن تصب في صالحها، لذا لم تنتظر الإعلان عن اسمها الذى كان بمثابة مفاجأة سعيدة للغاية لها.