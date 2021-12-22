شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "رغدة متوحشة".. ويزو تنضم لفيلم رامز جلال الجديد "نصى الحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة ممثلة مسرح مصر ويزو لقائمة أبطال فيلم "نصى الحلو" من بطولة رامز جلال، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، لتجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، ليعد هذا الفيلم بمثابة التعاون الثانى بين رامز جلال وويزو، حيث سبق وشاركته فى بعض مشاهد فيلم "رغدة متوحشة".

حيث يقوم مخرج العمل محمود كريم بمعاينة أماكن التصوير حالياً استعداداً لانطلاق التصوير، حيث إن التصوير سيكون فى القاهرة وشوارعها ما بين شقق بمصر الجديدة ومدينة أكتوبر، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وسوف يبدأ التصوير في أول شهر من العام الجديد 2022 وتجسد دور البطولة النسائية الفنانة تارا عماد.



ويزو

وتعاون رامز جلال مع المؤلف لؤى السيد قبل ذلك في أكثر من عمل منهم فيلم "أحمد نوتردام، وسبع البرمبة"، وغيرها من الأعمال، والمفترض أن يبدأ رامز خلال الفترة المقبلة التحضير لبرنامجه الجديد الذي يعرض كل عام في موسم رمضان.

يشار إلى أن ويزو ظهرت مؤخراً فى برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة والذى يذاع على قناة ON، وقالت: "وزنى وصل لـ 170 كيلو، وعندما أجد وزني يزيد أبدأ على الفور فى فقدان بعض الوزن، وخسرت فى فرحي الكثير من وزنى بسبب الفستان".

وتابعت ويزو : "كنت أعمل كمدرسة كمياء فى مدرسة ثانوى بنين، وأنا أحب الكمياء وعلاقتي بالتمثيل بدأت وأنا فى الجامعة عندما وجدت بعض الطلاب مجتمعين فى مكان صغير، وعندما سألت علمت أنهم فريق التمثيل فاشتركت على الفور فكنت حينها أدرس 13 مادة، ومثلت بفريق المسرح 3 سنوات دون أن تعلم أمى، فهى كانت صارمة جدا ولم توافق على التمثيل، وبعدما عرفت شرطت ألا أرسب فى مادة واحدة حتى فى الكلية".