شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يحتفل بزفاف ابنته بأحد فنادق القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان ماجد المصرى بحفل زفاف ابنته ماهى وذلك بأحد فنادق القاهرة بحضور العائلة وعدد من نجوم الفن .



فرح ابنة ماجد المصرى



فرح ابنة ماجد المصرى



فرح ابنة ماجد المصرى



فرح ابنة ماجد المصرى



فرح ابنة ماجد المصرى

وكان النجم ماجد المصرى قد احتفل بعقد قران ابنته ماهى من زوجته الأولى منى إش إش، ونشر ماجد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من الاحتفال بكتب الكتاب فى منزل العروس، مصحوبة بتعليق :" تم بحمد الله كتب كتاب بنتى ماهى على مصطفى القاضى وعقبال عندكم جميعا ان شاء الله"، فيما حرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته فور نشره الصور.

وقال الفنان ماجد المصرى، فى تصريحات تليفزيونية إن البنت بالنسبة للرجل شيء غالى جدا ويشعر بضعفها، متابعا: كنت أنظر لعين عريسها وأقول لى أنا أعطيت لك ابنتى، وأنا متأكد أنه سيصونها، وربنا يقدره عليها.

وتابع الفنان ماجد المصرى: عندما تتزوج ابنتى فهناك شيء بداخلى يتم إزاحته، فهو إحساس لا يشعر به غير الأب أو من لديه أولاد فقط.

وحول طلباته من العريس قبل الزفاف، قال الفنان ماجد المصرى: أنا راجل بسيط وبشترى راجل ومصطفى زوج ابنتى رجل محترم .