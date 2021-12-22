شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "يوميات زوجة مفروسة أوى": نواصل تحضيرات الجزء الخامس والتصوير فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد نور لـ"الخليج 365"، إنه يواصل حاليا تحضيرات الجزء الخامس لمسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوى"، موضحا أن هذا الجزء سيتناول عددا من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور ويعيشها في حياته اليومية، وخاصة بعد نجاح الأجزاء السابقة، لافتا إلى أن انطلاق التصوير سيكون خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع العام الجديد.

يذكر أن مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوى"، من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وآخرين.

يذكر أن الفنانة داليا البحيرى قد عادت مؤخرا من السعودية بعد مشاركتها فى عرض مسرحية "أبو العربى"، ضمن مهرجان موسم الرياض، وأعربت عن سعادتها بتجربة عملها بمسرحية "أبو العربى" مع النجم هانى رمزى، وقالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365 ":"أنا اعتبر هانى رمزى هو وش السعد علي، وهو سبب تجربتى الأولى بالمسرح، وهو الذى أعطانى دفعة قوية للوقوف على خشبة المسرح مثلما وقف بجوارى فى بداية حياتى فى فيلم "محامى خلع" الذى اعتبره من العلامات المضيئة فى مشوارى الفنى".