اليوم.. ذكرى إنتاج أول فيلم كرتوني طويل لـ "سنو وايت والأقزام السبعة"..صور

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكري انتاج أول فيلم طويل عن الحكاية الكلاسيكية سنو وايت والأقزام السبعة والذي انتج عام 1937، وهي القصة التي عشقها الملايين سواء كبار أوصغار، وتم تقديمها بأكثر من طريقة سواء أفلام رسوم متحركة، أو أفلام قصيرة، أو قصة سنو وايت بشكل حي، وبهذه المناسبة نستعرض 5 أفلام تحكي قصة سنو وايت والاقزام السابعة، وهي من أشهر قصص ديزني الكلاسيكية.

Happily Ever After

Snow White and the Huntsman

Snow White and the Seven Dwarfs