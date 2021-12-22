شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى إنتاج أول فيلم كرتوني طويل لـ "سنو وايت والأقزام السبعة"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكري انتاج أول فيلم طويل عن الحكاية الكلاسيكية سنو وايت والأقزام السبعة والذي انتج عام 1937، وهي القصة التي عشقها الملايين سواء كبار أوصغار، وتم تقديمها بأكثر من طريقة سواء أفلام رسوم متحركة، أو أفلام قصيرة، أو قصة سنو وايت بشكل حي، وبهذه المناسبة نستعرض 5 أفلام تحكي قصة سنو وايت والاقزام السابعة، وهي من أشهر قصص ديزني الكلاسيكية.



Happily Ever After



Snow White and the Huntsman



Snow White and the Seven Dwarfs



Snow White The Mysterious Father

وهو أول فيلم انتج عن سنو وايت، وتدور أحداثه حول سنو وايت بعد نفيها إلى الغابة الخطرة على يد زوجة أبيها الشريرة ، ويتم إنقاذ أميرة على يد سبعة من عمال المناجم الأقزام الذين جعلوها تعيش معهم بمنزلهم.

تدور أحداث الفيلم حول الفتاة الجميلة سنو وايت (كريستين ستيوارت)، التي تدخل في مواجهة شرسة مع ملكة الشر (تشارليز ثيرون)، ويحاول القناص (كريس هيمسورث) تدريبها لتستطيع الصمود أمام تلك القوى الشريرة، في إطار تشويقي تقع الكثير من المغامرات المثيرة. فترى هل ستفوز (سنو وايت) كعادتها؟

Happily Ever After

وتدور أحداثه حول "سنو وايت" التي يتعين عليها هي وأصدقاؤها الجدد إنقاذ الأمير عندما يقبض عليه شقيق "الملكة الشريرة" المنتقم.

وتدور أحداثه حول عندما يُقتل الملك على يد الوحوش الشرس ، تتولى ملكته السيطرة على المملكة. تحاول قتل ابنتها الجميلة سنو ، لكنها تهرب إلى الغابة المسحورة.

وتدر أحداثه حول هانا التي بالتعاون مع سنو وايت والأقزام ، تذهب في رحلة سحرية للعثور على والدها.