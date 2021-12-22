شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة وزوجها في تيك توك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة منة عرفة، في فيديو جديد نشره زوجها محمود المهدي على طريقة تطبيق تيك توك، حيث جسد الثنائي أحد المشاهد التمثيلية، حيث ظهر الثنائي في الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وسرعان ما لقي تفاعلا من قبل متابعيه، وكتب المهدي على الفيديو "هوديكي دريم بارك".



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وتجسد منة عرفة دور "مروة" فى حدوتة "حلم حياتى" من مسلسل "إلا أنا"، وهي شقيقة الفنانة مايان السيد التي تلعب شخصية فتاة مصابة بالتوحد وتواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب مرضها، من بطولة منة عرفة ومايان السيد ويوسف عثمان وآخرين وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. .

وعرضت قناة Dmc على مدار الأسابيع الماضية حكايات "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهني وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبري فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق.