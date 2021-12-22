شكرا لقرائتكم خبر عن "أصحاب ولا أعز" النسخة العربية من الفيلم الإيطالي perfect strangers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك إياد نصار ومنى زكى بجانب كل من عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، فى بطولة فيلم "أصحاب ولا أعز" المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية يوم 20 يناير المقبل. وهو مأخوذ عن الفيلم الإيطالي perfect strangers .

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. و سرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

"Perfect Strangers" هو الفيلم الإيطالي الذي حقق - رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي ، النجمة منى زكي، والفنان إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، وعادل كرم، وفؤاد يمين، وديامان أبوعبود. الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

ووجهت الفنانة مني زكي، رسالة غامضة إلي الفنان إياد نصار عبر صفحتها الشخصية إنستجرام، حيث نشرت مني زكي، صورة لإياد نصار وعلقت قائلة : "أنت بقيت اغرب حد ليا مع مرور السنين"، ويبدو أن الرسالة ترويج للفيلم .