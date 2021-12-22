شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال "قلب واحد" أمام هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عدد من النجوم إلى مسلسل "قلب واحد" بطولة هانى سلامة، أبرزهم محسن محيى الدين وماجد المصرى وميريهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، حيث بدأ صناع العمل في التحضيرات وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير نهاية ديسمبر الجارى.

وقدم هانى سلامة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

وكان هانى سلامة قد حل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس على قناة dmc، وكشف أنه كان متخوفا في بداية التمثيل، خاصة أنه كان يرغب في أن يكون "طيار" لأنه يحب السفر للغاية، مشيرا إلى أن صاحبة المكتب أرسلته إلى مكتب "يوسف شاهين" وقابل وقتها الأستاذ رضوان الكاشف، وعمل بروفات لمدة أسبوع مع شيريهان، مضيفا:" والحمد لله انطلقت من هنا".