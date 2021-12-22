شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفنان محمد ممدوح إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد"أبو صدام"، المقام حاليا بأحد سينمات التجمع، وذلك للاحتفال بالعرض الأول له مع وسائل الإعلام والصحفيين.

وأطلق صناع فيلم "أبو صدام" مؤخرا البرومو التشويقى للعمل، وذلك بعدما شارك فى عرضه العالمى الأول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور والفيلم سيتم عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.