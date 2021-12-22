شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يستكمل تصوير مسلسل "منورة بأهلها" بالطريق الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان أحمد السعدنى تصوير مشاهده بمسلسل "منورة بأهلها" غدا الأربعاء فى ديكور مستشفى على الطريق الصحراوى، حيث صور عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات على مدار الأيام الماضية فى شوارع القاهرة.

مسلسل "منورة بأهلها" مكون من عدة حكايات، وتحمل القصة الأولى اسم "قصاقيص صور"، وهي من بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، ناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي.

وتدور أحداث المسلسل عام 2008 فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد السعدنى فى فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.