شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر تحتفل بالكريسماس بصورة لـ كيم وكلوي وكورتني كاردشيان فى طفولتهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كريس جينر، على الاحتفال بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر موقع انستجرام، بعدة صور تجمعها مع بناتها كل من نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان وشقيقتها كلوي كاردشيان، وكورتني كاردشيان، في مرحلة طفولتهن.

وسرعان ما حصدت الصورة التي كشفت عنها جينر عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام الكثير من الإعجابات والتعليقات، حيث تعد تلك الصور هي الأولى التي تنشرها جينر لبناتها في مرحلة طفولتهن لتشاركها مع متابعيها.



كريس مع اطفالها فى الكريسماس

كيم وكلوي وكورتني كاردشيان فى طفولتهن



كريس جينير مع اطفالها

وعلى نفس السياق، زينت كايلي جينر، البالغة من العمر 24 عامًا، منزلها بشرائط من الأضواء المعلقة على الأسوار الأمامية في منزلها الذى يقع في هولمبي هيلز و تبلغ تكلفته 36 مليون دولار.

وحرصت كايلي على تزيين مدخل منزلها الثاني في هيدين هيلز أيضًا بأضواء ملونة تحيط بالمنزل الذي يبلغ قيمته 12 مليون دولار.

وزينت كريس جينر منزلها الذى تبلغ تكلفته 20 مليون دولار، ببعض الأضواء على طول النوافذ، مع إضاءة أشجارها على الطريق.

وكانت اشترت كريس وابنتها كلوي منزلين بجوار بعضهما على قطعة أرض مساحتها تبلغ ثلاثة أفدنة في وقت سابق من هذا العام وخضع المنزل لتجديدات واسعة النطاق بمبلغ قدره 37 مليون دولار.

وعن سبب حرص كلوي على شراء منزل بجوار والدتها، قالت فى أحد تصريحاتها التليفزيونية:" نحن نحب بعضنا البعض لدرجة أننا اشترينا قطعتين مختلفتين بجوار بعضنا البعض ''.



كلوي وكيم وكورتني فى فترة شبابهم



كيم وكلوي فى الطفولة