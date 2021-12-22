شكرا لقرائتكم خبر عن مارك لطفى يرد فى بيان على مؤلف فيلم "سعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المنتج مارك لطفي منتج فيلم " سعاد" بيانا صحفيا على حسابه بموقع فيس بوك، ردا على أزمة عدم عرض الفيلم بسبب الخلاف حول الملكية الفكرية لمؤلف الفيلم.

وجاء فى البيان: أولا: بخصوص الحقوق الأدبية للمؤلف التي نسعي دائما لحمايتها و ندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة و نقابة و غيرها وهي ثابتة بشكل كامل ولم يتم التشكيك فيها أبدا و لم ينسب الفيلم أصلا إلى غير أصحابه منذ اللحظة الأولى، في كل تصاريح التصوير الأساسية والرسمية للفيلم ولوحة العمل الرسمية أمام الدولة وبكل تترات الفيلم و بوستراته و دعاياه على مدار خمس سنوات، و قد كتبت أسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة وعلى التترات حتى اليوم بالشكل الذي يرتضوه تماما و كما هو متعارف عليه في الصناعة و كان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم الشركة المنتجة ، مع ثبوت أسماء المؤلفين وهذا أمر يندرج ضمن الإجراءات الرويتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الأطراف، وقد قمنا بها أيضا في كل الأفلام الأخرى ، لذا فالنزاع غير موجود أصلا وليس لهذا أي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تماما ، وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها – أي ابتدائي واستئناف – بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف ( الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021) .

ثانيا : و قد تم الرد على هذا الاتهام غير الصحيح أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ، في مرحلة الوساطة و التي رفضت من الطرف الآخر ، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري كمنتج في الفيلم والالتفاف الواضح علي حتي أقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك .

ثالثا : بالنسبة لعرض الفيلم أو مشاركته في الأوسكار ، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين ، وأنا منهم ، في بداية الفيلم ، وبالتالي ، فإن أصل الموضوع و المشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك ، بالمخالفة لعقد الإتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الانتاج وأؤكد رفضي خلق نزاع يضر بالفيلم و مصلحته إيمانا مني بإعلاء مصلحة الفيلم .

وتابع البيان: "وحيث إن المشكلة الحالية في ترتيب أسماء المنتجين بنسبة حصصهم ، وهو ما يرفضه البعض مفضلا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين ، بهدف انتهاك حقوقي و الإساءة لي و الإضرار بسمعتي المهنية بدون أي مبرر .

وأضاف: كنا نحن قادرين من جهتنا علي اتخاذ اجراءات قانونية لإيقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية و نصحني رجال القانون في الخارج بذلك و لكننا مارسنا ضبط النفس و الإيثار و احتملنا الظلم الواقع علينا و لم نلجأ لذلك حتى اليوم إعلاء لمصلحة الفيلم و كل من شارك فيه و إتساقا مع قيمنا .

رابعا : كصاحب حق سأقوم باتخاذ اللازم تجاه أي شخص يسعى أو يشارك في التشهير بي أو تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد و العرق و السعي الفكري و الإخلاص و الإيمان الكامل بالفن الحر و المستقل و لدعمي الدائم لأصحاب الحقوق علي مدي سبعة عشر عاما و كنا و لازلنا أنا و رفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب و أنا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي، أما باساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش علي الحقائق الملموسة و هي في النهاية تضر للاسف بالأفلام و صناعها .