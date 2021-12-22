شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض الهندية تستقبل فيلم"83"بعد مشاركته بمهرجان البحر الأحمر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي في الهند، فيلم "83"، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد عرض الفيلم فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي اقيمت دورته الافتتاحية فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر الجاري، عن استضاف المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم الهندي وذلك بمشاركة العديد من نجوم السينما الهندية ومخرج العمل كبير خان.

يروي الفيلم قصة لاعب الكريكيت الهندي الشهير كابيل ديڤ (يلعب دوره النجم رانڤير سينج) الذي قاد فريق الهند لتحقيق أول فوز له بالبطولة الدولية عام 1983 في لندن، منتزعاً الفوز من فريق ويست إنديز الذي كان يُعرف بأنه الفريق الذي لا يقهر. هذا الفوز ألهم الجيل الجديد من لاعبي الكريكيت في الهند للتدريب وبذل الجهد من أجل تحقيق البطولات والنجاح.

الفيلم يهتم بأدق التفاصيل ليعيد تجسيد البطولة التي ألهمت الملايين، حيث قام الممثلون بقضاء أشهر طويلة يتدربون خلالها تحت إشراف الرياضيين الذين يمثلون أدوارهم.

يذكر أن المهرجان قدم خلال 10 أيام، 138 فيلمًا طويلاً وقصيرًا من 67 دولة عبر 34 لغة، بالإضافة إلى البرامج السينمائية والحفلات الموسيقية المتنوعة، والتي استمتع بها الآلاف من الزوار على المستويين المحلي والدولي، حيث أقيم المهرجان بمنطقة البلد التاريخية، الواقعة على الشاطيء الشرقي للبحر الأحمر، والمدرجة في منظمة اليونيسكو ضمن قائمة المواقع التراثية.