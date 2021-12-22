شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بعيد ميلاد صامويل جاكسون بصورة لهما من كواليس أحد أفلامهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية سلمى حايك، بعيد ميلاد النجم العالمي صامويل جاكسون، الذي يوافق اليوم 21 ديسمبر، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تجمعهما من كواليس أحد أفلامهما، موجهة له رسالة تهنئة قائلة "كل سنة وانت طيب صامويل".

بوست سلمى حايك

وعلى جانب آخر، خطفت فالنتينا ابنة الممثلة العالمية سلمى حايك، الأنظار من والدتها مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت إلى جانبها هي ووالدها اثناء مصاحبة والدتها للحصول على نجمتها الخاصة فى ممر المشاهير فى هوليوود بلوس أنجلوس.

تقارير المواقع الأجنبية أكدت أن الاطلالة المميزة للابنة التي تبلغ من العمر 14 عاماً فقط أنبأت عن إمكانية دخولها عالم التمثيل مثل والدتها إذا رغبت في ذلك، لما تتمتع به من كاريزما عكسها ظهورها على الريد كاربت.

وكانت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك أعربت عن سعادتها الكبيرة للحصول على نجمتها الخاصة فى ممر المشاهير فى هوليوود بلوس أنجلوس، إلى جانب زوجها رجل الأعمال الفرنسى فرانسوا هنرى بينو وابنتهما، وبحضور النجم آدم ساندلر، والمخرجة كلوى تشاو.

ونشرت سلمى، صورا لها من احتفالها بالحصول على نجمة المشاهير، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "ذلك هو.. كلنا مصنوعون من غبار النجوم".