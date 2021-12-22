شكرا لقرائتكم خبر عن دينا حسين: لم أقصد الإساءة إلى مصر أو للفنانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة دينا حسين، صاحبة الفيديو المسيء للفنانين على إعادة نشر الفيديو الخاص بها، مؤكدة انها لم تقصد الإساءة إلى مصر أو إلى الفنانات.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الاعلامي سيد علي، إن الفيديو يعود إلى أكثر من سنة، وكانت حينذاك في حالة نفسية صعبة مما واجهته من أشخاص معينة، موضحة أن الشكوى التي عبّرت عنها كانت محددة وموجهة.
وأضافت: "مش فاهمة ليه الفيديو ده ظهر تانى ليه.. الفيديو تم قصه.. ولم اقصد الإهانة او الإساءة".
وأشارت إلى أنها لم تكن تقصد الإساءة لمصر ولا للفنانات، مؤكّدة أنها حصلت على عضوية نقابة المهن الموسيقية قبل خمس سنوات.
وكانت الفنانة دينا حسين، قد ردت عبر صفحتها على إعادة نشر الفيديو الخاص بها خلال الساعات الماضية، قائلة: أنا دينا حسين صاحبة الفيديو الذى ظهر منذ عام وما زال يظهر حتى الآن، ولا أعرف لماذا يتم نشر الفيديو مرة ثانية اليوم، فهذا الفيديو كان منذ عام وكنت أفضفض فيه مع أصحابى مع الناس التى أحبها، وكنت أشتكى من شخصية معينة في شركة إنتاج ولم أذكر أى اسم".