شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان وهنا شيحة يحضران العرض الخاص لفيلم "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان جمال سليمان وهنا شيحة وألفت عمر على حضور العرض الخاص لفيلم "أبو صدام" المقام بإحدى سينمات التجمع، وذلك للاحتفال بعرض العمل، ومن المقرر طرحه غدا في دور العرض السينمائي، وحرص على التواجد كل من بطل العمل الفنان محمد ممدوح، والمخرجة نادين خان.

وأطلق صناع فيلم "أبو صدام" مؤخرا البرومو التشويقى للعمل، وذلك بعدما شارك مؤخرًا فى عرضه العالمى الأول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور والفيلم سيتم عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر و الدول العربية.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.