شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تزيل الستار عن ثاني أغانيها "وبحلفلك".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، صورة البوستر الرسمي لثاني أغانيها التي تأتي بعنوان "وبحلفلك"، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتستقبل كمية كبيرة من التعليقات المهنئة لها على عودتها بقوة للساحة الفنية والغنائية بعد غياب طويل، وبعد نجاح أولى أغانيها التي طرحتها منذ أيام.

وشارك الملحن محمود أنور، صورة البوستر، ليعلن عن تعاونه الثاني مع شيرين عبد الوهاب، وكتب قائلاً " بعد نجاح اغنيه كلها غيرانه، ثاني أعمالي مع النجمة شيرين عبد الوهاب، "وبحلفلك"، قريبا جدا جدا، اتمنى تعجبكم ان شاء الله".



بوستر اغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى الأيام الماضية، بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب الانفصال بشكل رسمي بينهما، وأصبح كل منهما يسلك طريقًا لوحده من الناحية الخاصة ومن الناحية الفنية، كما أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل بشكل أكبر بعد ظهورها خلال حفلها بالامارات وهى حليقة الشعر.