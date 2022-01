شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات Sex And The City يدعمن مزاعم النساء ضد اعتداءات كريس نوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نجمات مسلسل Sex And The City، سارة جيسيكا باركر وكريستين دافيس وسينثيا نيكسون، بيان مشترك، دعمن فيه النساء ممن شاركن تجاربهن حول مزاعم تعرضهن للاعتداء الجنسي من كريس نوث، المشارك في العمل.

وقال البيان، "نشعر بحزن عميق لسماع المزاعم ضد كريس نوث، نحن ندعم النساء اللواتي تقدمن وشاركن تجاربهن المؤلمة، نحن نعلم أن الأمر صعبًا للغاية ونشيد بهن على ذلك ".



وكان 3 نساء اتهمن الممثل الأمريكي كريس نوث، الذي اشتهر بدوره في سلسلة Sex And The City، بالاعتداء الجنسى، أما عن نوث فقال: "الاتهامات الموجهة إليّ من قبل أفراد قابلتهم منذ سنوات، وحتى عقود، خاطئة بشكل كلى، كانت اللقاءات بالتراضي، ومن الصعب عدم التشكيك في توقيت نشر هذه القصص، ولا أعرف على سبب ظهورهم الآن، لكني متأكد مما سأقوله الان، وهو أننى لم أعتدِ على هؤلاء النساء ".

وفى سياق متصل شارك الممثل كريس نوث، في النسخة الجديدة من مسلسل Sex and the City، والتي طرحت بعنوان And Just Like That، حيث يقدم دور السيد بيج التي سبق وقدمها من قبل في النسخة الأولي من العمل ويشارك كريس البطولة كل من سارة جيسيكا باركر، سينثيا نيكسون وكريستين ديفيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".