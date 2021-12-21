صلة قرابة لن تتوقعها.. نجم مسرح مصر حمدي الميرغني خاله هذا الفنان الشهير ! – تعرفوا عليه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - عندما ظهر الفنان حمدي الميرغني في مسرح مصر وحقق نجاحًا كبيرًا ، ظن كثيرون أن له صلة قرابة مع الفنان الراحل الضيف أحمد نظرا للتشابه في الملامح بينهما.

ونفى حمدي الميرغنـي بعد ذلك ما تردد عن وجود صلة قرابه بينه وبين الضيف أحمـد لكنه كشف عن فنان تجمعه به صلة قرابة فعلية.

وقال الميرغني خلال لقائه وأسرة مسلسل ليالي الحلمية، في “برنامج بوضوح”: الضيـف أحمد ليس قريبي لكن الفنان سليمان عيد قريب والدتي فهو يعد بمثابة خالي.

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على صعيد آخر، شارك الفنان حمدي الميرغنـي صورا من حفل تكريم مهرجان نجم العرب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام“.

وشكر الفنان حمدي الميرغنـي جمهوره ومتابعيه، وكتب قائلًا: “شكراً للجمهور الغالي علي ثقتكم ودعمكم .. #أفضل_ممثل_دورثاني عن فيلم #أحمد_نوتردام”.

أحدث أعمال حمدي الميرغني

ومن جهة أخرى، قال حمدي الميرغنـي إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم “تماسيح النيل” الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.

وكشف حمدي الميرغنـي في تصريح خاص، أنهم بدأوا تصوير فيلم “تماسيح النيل” قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي الميرغنـي إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها النجم خالد الصاوي.

وعرض للفنان حمدي الميرغنـي مؤخرًا، «فيلم ديدو» الذي يشارك في بطولته مع الفنان كريم فهمي، وحقق نجاحا جماهيريا فور طرحه في دور العرض السينمائية.

يُذكر أن فيلم “ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا” تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي الميرغنـي، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

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