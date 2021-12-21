ياسمين رئيس تنشر أول صوره مع إبنها “سليم” .. نُسخة مصغرة عنها – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية “ياسمين رئيس” أول صورة تجمعها مع ابنها «سليم» من المخرج هادي الباجوري، ويعود أصل تلك الصورة لعام 2014 أى أنها التقطت قبل 7 سنوات.

وعلّقت ياسمين رئيس، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام“: “أنت تكملني”، وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيها، حيث حصلت على ما يزيد على 41 ألف إعجاب فى ساعات قليلة فقط.

وتعد الصورة التي جمعت ياسمين رئيس مع ابنها سليم عبر انستجرام، أول صورة تجمعها به تنشر لجمهورها منذ ولادته.

يُشار أن الفنانة ياسمين رئيس تزوجت من المخرج هادي الباجوري عام 2010، بعد قصة حب جمعتهما، ورزقا بنجهلما الوحيد “سليم” عام 2014.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

جدير بالذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين رئيس كان “مسلسل 60 دقيقة“، الذي عرض عبر منصة شاهد منذ شهرين، وشارك في بطولة المسلسل: محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن إخراج مريم أحمدي

كما تظهر الفنانة ياسمين رئيس ضيفة شرف خلال أحداث “فيلم قمر 14“، المقرر طرحه فى السينمات مطلع شهر يناير المقبل بالسينمات، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم “فيلم قمر 14” عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم “قمر 14” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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