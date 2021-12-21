آخر تطورات حالة زينة وتوأمها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أعلنت إصابتها بنزلة برد حادّة هي وتوأمها ووالدتها، تصدّرت الفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث انتشرت أخبار عن إصابتها بفيروس كورونا.

ورداً على تلك الأخبار، أكد مصدر مقرّب من زينة في تصريحات أنها أُُصيبت بالتهاب في الشعب الهوائية هي وطفلاها، مشيراً إلى أنها تتلقى العلاج حالياً، وسوف تتحسّن صحتها خلال الأيام المقبلة، نافياً أن تكون قد أصيبت بكورونا كما أشاع البعض.

وكانت زينة قد نشرت فيديو من داخل منزلها، عبر خاصية “ستوري” حسابها الرسمي في “إنستغرام”، وكانت علامات الإرهاق والتعب الشديد بادية عليها، مع التعليق: “عمري ما جالي دور برد كده في حياتي، البيت كله تعبان دور برد غير طبيعي”، كما طالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لهم بالشفاء.

وكانت زينة قد شاركت في مسلسل “كله بالحب”، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان، وهو من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.