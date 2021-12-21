بعد تعافيه من أزمته الصحية.. خالد الصاوي يستأنف نشاطه الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان خالد الصاوي تعافيه تماماً من الأزمة الصحية التي مر بها مؤخراً، وأنه بدأ في تصوير مشاهده من مسلسله الجديد “الثمانية” حيث توجه مع طاقم العمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، لاستكمال تصوير باقي المشاهد الخارجية من المسلسل.

وقال الصاوي في تصريحات صحافية إن مشاهده تجمعه مع الفنان آسر ياسين الذي يُقدم عدداً من مشاهد الأكشن مع فريق أجنبي متخصص في هذه النوعية من المشاهد، مضيفاً أن دوره يدور في أجواء من الإثارة والتشويق والغموض.

وأشاد الصاوي بأداء المخرج أحمد مدحت الذي وصفه بـ”العالمي”، لافتاً إلى أنه سيعود لمصر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهائه من تصوير مشاهده الخارجية في باريس.

ويشارك في بطولة مسلسل “الثمانية” كل من: غادة عادل، ريم مصطفي، محمود البزاوي، محمد علاء، منذر رياحنة، لارا إسكندر وكوكبة من النجوم.

يُذكر أن الصاوي كان قد تعرض لإصابة في ظهره أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد “القاهرة مكة” داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث أجرى أشعة رنين مغناطيسي أظهرت إصابته بانزلاق غضروفي ما بين الفقرتين الرابعة والخامسة، وقرّر الفريق الطبي المعالج له عدم اللجوء الى العمل الجراحي والاكتفاء بالعلاج والراحة التامة.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي بعد التزامه بالعلاج، وهو ما دفعه لقبول المشاركة في إحدى فقرات حفل افتتاح الدورة الـ43 لـ”مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، مع الفنان علي ربيع.